Ученые обнаружили более 20 новых видов коронавируса у летучих мышей

У летучих мышей обнаружили новые виды коронавирусов, похожие на патоген, вызывающий COVID-19. Это выявили ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета.

«В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», — отметили авторы исследования. Их слова привел журнал Cell.

Один штамм, который был получен от вида летучих мышей Rhinolophus pusillus, особенно сильно похож на SARS-CoV-2, отметили китайские ученые. При этом они добавили, что указанный штамм имеет некоторые отличия в белке, который вирусы используют для прикрепления к инфицированным клеткам.

«Вместе с вирусом, связанным с SARS-CoV-2, собранным в Таиланде в июне 2020 года, эти результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой», — подытожили авторы исследования.

Проявления COVID-19 стали все больше походить на обычную простуду. Инфицированные жалуются на насморк и боль в горле, сообщили ученые из Королевского колледжа Лондона. По их словам, «индийский вариант» вируса больше напоминает обычную простуду. В связи с этим профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор призвал пройти тест на ковид тех, кто заметил у себя простудные проявления.