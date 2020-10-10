Коронавирус по-разному действует на выходцев из Азии и Африки

Выходцы из Азии и Африки испытывают разное влияние коронавирусной инфекции на организмы. Первые чаще погибают от болезни, а вторые чаще заражаются вирусом.

Результаты исследования на тему факторов, влияющих на протекание заболевания COVID-19, опубликовали в научном журнале EClinicalMedicine.

«Мы удивились, узнав, что вирус по-разному влияет на здоровье выходцев из Африки и Азии даже при учете всех факторов риска и хронических болезней», — пояснил один из авторов исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Аджай Шах.

По его словам, результаты говорят о широком спектре факторов, влияющих на болезнь. Это значит, что нужно разработать отдельные стратегии лечения для представителей разных этнических групп.

Во время исследования ученые наблюдали за состоянием двух тысяч пациентов, попавших в больницы с диагнозом — коронавирусная инфекция. Все они — жители Великобритании, но выходцы из разных стран Африки и Азии. Оказалось, что чернокожие лондонцы заражались коронавирусом в три раза чаще, чем британцы европейского или азиатского происхождения. При этом смертность выходцев из Африки совпадает с показателями коренных европейцев, чем не скажешь о представителях Азии, которые погибали от COVID-19 гораздо чаще остальных.

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