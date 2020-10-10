Названы сроки отказа от маски после прививки от коронавируса

Защитную маску можно снять как минимум через 21 день после прививки от коронавируса. Еще нужно убедиться, что выработалось достаточное количество антител.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — заявил директор научного Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

Если анализ покажет появление большого количества антител, то можно перестать носить маску. Если же их будет недостаточно, то лучше обезопасить себя и продолжить надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Ранее стало известно, что в Подмосковье за три дня проверили соблюдение санитарных норм в 500 магазинах. В целом результаты оказались неплохими: у всех продавцов есть маски, санитайзеры и перчатки, в торговых точках нанесли разметку. С руководителями предприятий еще раз провели лекцию о необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.