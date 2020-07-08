Коронавирус обнаружили у мэра Мурманска Евгения Никоры

Никора подтвердил факт госпитализации в местное медицинское учреждение. Он отметил, что с ним все в порядке, самочувствие хорошее, информирует пишет ИА «Политика сегодня».

По словам главы города, у него состояние «средней тяжести». Никора не объяснил, где и при каких условиях мог инфицироваться. Градоначальник будет находиться в больнице примерно 10 дней.

Ранее «360» сообщал, что министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов отправился на самоизоляцию по причине положительного теста на COVID-19.