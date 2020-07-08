Коронавирус выявили у главы архангельского Минздрава

Руководитель регионального штаба и заместитель председателя областного правительства Артем Вахрушев рассказал, что тест министр сдал после того, как один из его подчиненных заболел коронавирусной инфекцией.

«Сотрудники Минздрава сегодня, как и врачи, находятся на передовой борьбы с коронавирусом, а болезнь, как известно, не выбирает», — заявил он.

По словам Вахрушева, заболевание у министра протекает без каких-либо симптомов. В данный момент он находится на амбулаторном лечении в режиме самоизоляции. Всю работу чиновник ведет онлайн: проводит видеоконференции и руководит министерством по телефону.

Тесты на коронавирусную инфекцию сейчас проходят все сотрудники регионального правительства, кто контактировал с министром и его подчиненным.

Артем Вахрушев отметил, что в последние три месяца практически все совещания руководства Архангельской области проходят в онлайн-режиме. Кроме того, все соблюдают масочный режим, чтобы снизить риск распространения инфекции до минимального.

По данным на 7 июля, в Архангельской области лечатся от коронавирусной инфекции 3044 человека, выписались 3393 пациента. Под наблюдением находится 2461 человек. Всего в регионе тест на возбудителя сдали 146 505 жителей.