Коронавирус может изменить контроль здоровья во всем мире

Пандемия коронавируса может привести к тому, что во всем мире усилят контроль за здоровьем населения. Медицинские службы могут наделить полномочиями силовых структур, чтобы избежать повторения эпидемии в будущем.

Такое предположения сделала политолог Екатерина Шульман в беседе с «360».

Секьюритизация медицины. То есть придача медицинским службам характера силовых структур. <…> И мы будем с изумлением вспоминать эти дикие варварские времена, когда человек сам решал, ходить ему [на обследование] или не ходить, болен он или здоров. Может, это будут определять сканирующие устройства Екатерина Шульман.

Она предположила, что в качестве таких устройств везде установят рамки наподобие метоллоискателей — к ним все уже привыкли, но всего несколько десятков лет назад люди спокойно обходились без них. Новые сканеры могут запрограммировать на измерение температуры тела каждого человека, который сквозь них проходит.

Шульман считает, что эпидемия коронавируса может возродить в обществе уважение к научному медицинскому знанию. Она связывает это с тем, что на людей в период пандемии обрушилась масса фейковой информации и советов шарлатанов. Например, на Западе все уверены, что улицы России патрулируют львы. Якобы так власти не дают людям покидать свои дома.

Что еще изменится после того, как коронавирус удастся победить, читайте в материале «360».