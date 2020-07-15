«Коронавир» начали использовать против COVID-19 в России

Один из трех препаратов, одобренных российскими властями для лечения коронавируса, выпущен в оборот в России. Речь идет о лекарстве «Коронавир» компании «Р-Фарм».

Об этом сообщили RT в пресс-службе производителя.

Препарат предназначен для лечения средних и легких форм коронавирусной инфекции. 8 июля его зарегистрировали в Минздраве России.

«Коронавир» выпускается в Ярославле. Ранее в Ярославском заводе готовых лекарственных форм (филиал «Р-Фарм») сообщали о том, что «к началу июля более 150 тысяч упаковок „Коронавира“ поступят на рынок».

«Коронавир» и «Авифавир» (последний выпускается компанией «Химрар») являются аналогами японского препарата против гриппа «Фавипиравир». В самой Японии это лекарство не используют для лечения СОVID-19. В России «Коронавир» и «Авифавир» не поступят в свободную продажу — их применение одобрено только в условиях стационара.

Ранее российские ученые создали два устройства для выявления коронавируса в воздухе. Также эти аппараты могут обнаружить другие вирусы, бактерии и токсины.