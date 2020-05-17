Коробки с вакциной от гриппа выбросили в Нижегородской области. Минздрав начал проверку

Жители Дзержинского нашли в лесу целую свалку препаратов от гриппа. Теперь виновных будет вычислять областной Минздрав.

«Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом», — написал в Facebook заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он предположил, что препараты выкинули, не понимая, что это могут расценить в качестве преступления. Того, кто отправил лекарства на свалку, выявят по номерам партии упаковок. Замгубернатора заверил, что вычислить виновных не составит большого труда.

Ранее в соцсетях появилось видео, где молодые люди наткнулись на выкинутые вакцины против гриппа. Они увидели упаковки вакцины «Совигрипп» в лесу в Дзержинске. Жители проверили срок годности, который оказался рассчитан на период 2019–2020 годов.