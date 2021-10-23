Россиянам с медотводом от прививки от коронавируса посоветовали уехать за город

Тем людям, у кого есть медотвод от прививки от коронавируса, лучше уехать за город и работать удаленно. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он также посоветовал таким людям строго соблюдать масочный режим, чтобы максимально обезопасить себя от заболевания.

«Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Особенно это касается тех, у кого медотвод пожизненный, эта категория россиян очень уязвима. Эксперт уточнил, что им нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных.

Ранее Минздрав разрешил прививаться одновременно от коронавируса и гриппа. Взаимодействие отечественного препарата «Спутник V» с вакциной для профилактики гриппа изучалось в ходе доклинических исследований. Выяснилось, что при одновременном введении действие обеих вакцин не уменьшается.