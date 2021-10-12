Контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве усилят

Власти Москвы усилят контроль за соблюдением антиковидных мер столичными развлекательными заведениями, работающими в ночное время. Нарушителям грозят внушительные штрафы, сообщил ТАСС.

Проверки факта соблюдения противоэпидемических мер необходимы для предотвращения распространения коронавируса. Об усилении контроля рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Будем жестко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — высказался чиновник о деятельности ночных заведений.

По требованиям к таким местам все осталось, как и прежде: необходимо полностью соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Необходимо измерять температуру сотрудникам и посетителям, носить медицинские маски, а гостевые столики ставить на расстояние не ближе полутора метров друг от друга.

В случае выявления нарушений заведениям грозит либо приостановка деятельности по решению суда, либо выплата штрафа на сумму до одного миллиона рублей.

Жители Ленинградской области для посещения массовых мероприятий должны предъявлять QR-коды. Соответствующее постановление 11 октября подписал губернатор Александр Дрозденко.