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    12 октября 2021, 14:58

    Контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве усилят

    Алексей Немерюк: московские ночные клубы проверят на соответствие требованиям Роспотребнадзора

    Антон Ишбульдин

    Власти Москвы усилят контроль за соблюдением антиковидных мер столичными развлекательными заведениями, работающими в ночное время. Нарушителям грозят внушительные штрафы, сообщил ТАСС.

    Контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве усилят

    Проверки факта соблюдения противоэпидемических мер необходимы для предотвращения распространения коронавируса. Об усилении контроля рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

    «Будем жестко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — высказался чиновник о деятельности ночных заведений.

    По требованиям к таким местам все осталось, как и прежде: необходимо полностью соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Необходимо измерять температуру сотрудникам и посетителям, носить медицинские маски, а гостевые столики ставить на расстояние не ближе полутора метров друг от друга.

    В случае выявления нарушений заведениям грозит либо приостановка деятельности по решению суда, либо выплата штрафа на сумму до одного миллиона рублей.

    Жители Ленинградской области для посещения массовых мероприятий должны предъявлять QR-коды. Соответствующее постановление 11 октября подписал губернатор Александр Дрозденко.