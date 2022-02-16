Консультации у психиатра могут включить в диспансеризацию после коронавируса

Консультации у психиатра могут включить в перечень бесплатных услуг в рамках диспансеризации для перенесших коронавирус. Это связано с постковидным синдромом, которые нередко выражается потерей памяти и депрессией.

Вопрос организации таких приемов у узкопрофильного специалиста будет на контроле сенаторов, а также Минздрава страны, отметила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Прорабатывать механизм организации консультаций у психиатра намерены вместе с Минздравом, а также с президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе, следует со слов Святенко, сообщил ТАСС.

«Рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — отметила сенатор.

Святенко отметила важность наличия возможности у россиян после перенесенного ковида сообщать о своем психоэмоциональном состоянии. Сенатор заключила, что сегодня часто возникают жалобы на депрессию и потерю памяти среди переболевших COVID-19.

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