Психиатр Зеленкова назвала пять правил здоровой психики в условиях распространения ковида

Быстрое распространение «омикрон»-штамма коронавируса может вызывать у многих стресс и тревогу, которые, в свою очередь, ослабляют общее здоровье и иммунитет человека. Психиатр Татьяна Зеленкова для сайта kp.ru назвала пять правил, которые стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровую психику.

Первое — не стоит слишком много работать и трудиться без выходных. Нужно давать себе время отдохнуть и восстановиться. Кроме того, очень важно соблюдать здоровый режим сна и следить за питанием. Питаться лучше правильно, но и не «скучно», чтобы получать от еды максимальное удовольствие. Если чувствуете, что силы на исходе, лучше взять отпуск хотя бы на пару дней, чтобы не «перегореть». Наконец, нужно регулярно заниматься физической активностью. Даже ежедневные прогулки по 15 минут на свежем воздухе помогут снизить общий уровень стресса.