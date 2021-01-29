Врач назвал симптомы, из-за которых можно перепутать СОVID-19 и ОРВИ

Симптомы, характерные для всех ОРВИ, можно принять за проявление коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-инфекционист РУДН Сергей Вознесенский.

Поражение отделов дыхательной системы характерно для любого ОРВИ, в том числе для СОVID-19. Специалист пояснил, что при коронавирусной инфекции чаще всего происходит поражение носовой полости и легких, но такие симптомы, как боль в горле и кашель, также могут встречаться при поражении гортани и трахеи.

Врач указал, что при любой инфекции может появиться интоксикационный синдром, который проявляется в виде головной боли, ломоты в теле и сопровождается повышением температуры.

«Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции», — рассказал Вознесенский в интервью радио Sputnik.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что масочный режим будет отменен уже в 2021 году. Она отметила, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием.