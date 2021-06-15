Роспотребнадзор рассказал, кому не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

Если россиянин вколол первую дозу вакцины от коронавируса, но где-то все-таки подхватил его, ему второй укол не ставят. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В этом случае вторая доза вакцины не вводится», — цитирует сообщение РИА Новости​​​.

По данным ведомства, перед вакцинацией не обязательно сдавать какие-то дополнительные анализы. Если человек чувствует себя хорошо в день прививки, он может спокойно ставить укол. Перед процедурой врач измерит его давление, температуру и проверит состояние слизистых носа и горла.

Роспотребнадзор добавил, что провериться на антитела или сдать ПЦР-тест перед прививкой — это личный выбор каждого.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России тремя препаратами — первый из них «Спутник V» российский Минздрав зарегистрировал в августе 2020 года. Это была первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.

В конце прошлой недели выросло число заразившихся коронавирусом в Подмосковье и Москве. В связи с этим губернатор области объявил новые ограничения и рекомендации по борьбе с распространением нового вируса.