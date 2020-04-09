Комитет из главврачей создали в Москве для лечения от COVID-19

В рамках Клинического комитета медики предложили объединить стационары для лечения пневмонии и отделения с больными коронавирусом в единую систему. По словам врачей, практика показывает: подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано новым коронавирусом. Особенно это стало заметно в последние несколько дней.

Как рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, бывает, что анализ на COVID-19 не показывает наличие заболевания, однако клиническая картина указывает на обратное.

«Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна», — объяснил Проценко.

В Москве сейчас 13 больниц, которые принимают людей с коронавирусной инфекцией. Первым стал медицинский комплекс в Коммунарке. Также пациенты есть и в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке и в других клиниках. На перепрофилирование больниц в коронавирусные в Москве выделено пять миллиардов рублей.