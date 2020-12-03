Комаровского возмутили народные советы по борьбе с коронавирусом

Теледоктор Евгений Комаровский возмущен некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что подобные рекомендации дают люди с «пещерным уровнем» знаний о медицине.

«Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает» — рассказал он в интервью Politeka Online.

Также врач слышал, что якобы можно дышать над спиртом и самогонкой при борьбе с вирусом. По его словам, помимо следования таким глупым советам, люди часто покупают совсем не те лекарства. Они могут не помочь, а наоборот навредить. Комаровский заметил, что порой люди критикуют врачей, которые не выписывают им антибиотики.

«Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования», — резюмировал специалист.

Ранее Комаровский заявил, что полную защиту от коронавируса даст только вакцинация. При этом он напомнил, что прием витаминов D и С, а также цинка могут предотвратить тяжелую форму болезни.