Комаровского обозвали «усатой сволочью» за призывы запретить продажу антибиотиков без рецепта

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о вреде самолечения антибиотиками. Так Комаровский ответил на нелицеприятный комментарий в его сторону, в котором его назвали «усатой сволочью» за высказывания против продажи антибиотиков без рецепта.

На своем канале в YouTube Комаровский опубликовал ролик, в котором показал оставленный ему комментарий. Автор сообщения отметил, что из-за «пропаганды» Комаровского «скоро в России нельзя будет купить антибиотики без рецепта». Учитывая то, что к врачам сложно попасть, и еще сложнее, как заметил комментатор, доказать медику необходимость конкретного антибиотика, многие люди «обречены на верную гибель». В этом обвинили Комаровского, и назвали его «усатой сволочью».

«Причем заметьте, то что врачи не понимают, надо антибиотик или нет, то что к врачу попасть невозможно — знаете кто виноват? Виноват в этом Комаровский», — смеясь заметил врач, подчеркивая обвинения из присланного ему комментария.

Он отметил, что беда состоит в том, что самолечение антибиотиками в подавляющем большинстве случаев глубоко ошибочно. Комаровский заметил, что для того, чтобы лечиться антибиотиками, надо понимать, что это за антибиотик, к какой группе он относится, оригинальный ли это препарат, его принципы дозировки и еще много нюансов, которые человек не может сам определить, если не имеет должного образования и соответствующих знаний в этом вопросе.

Накануне Комаровский отметил два сценария, по которым может протекать повторное заражение коронавирусом.