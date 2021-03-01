Как протекает повторное заражение коронавирусом? Объяснил доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил два сценария, по которым может протекать повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщило ИА Nation News.

Комаровский объяснил, что коронавирус не может распространиться по всему телу при повторном заражении. Иммунная система подавит его, если циркулирующие антитела сохранились в крови. Инфекция начнет развиваться, если остались лишь клетки памяти. При этом ее течение будет протекать мягче, нежели при первом заражении. Отмечается, что организм важно насыщать цинком и витаминами D, С, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму.

Комаровский также составил перечень эффективных и бесполезных способов укрепить иммунитет.

Среди самых неэффективных способов повысить иммунитет специалист обозначил употребление гомеопатических препаратов, иммуномодуляторов, лука, чеснока, эхинацеи, элеутерококка и биологически активных добавок.

По мнению врача, к самым действенным способам укрепить здоровье относятся вакцинация, полноценное питание, отказ от спиртных напитков и табака, умеренные физические нагрузки и полноценный сон.