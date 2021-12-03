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    03 декабря 2021, 09:34

    Комаровский опроверг популярный миф о вакцинации

    Доктор Комаровский опроверг миф об опасности вакцинации в общественных местах

    Наза Салех Захи

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не видит опасности в вакцинации в прививочных пунктах в общественных местах. Также в эфире телеканала «Украина 24» он рассказал, в каких случаях прививку от коронавируса лучше не делать.

    Комаровский опроверг популярный миф о вакцинации

    По его словам, здоровому человеку не надо никак специально готовиться к вакцинации. В частности, нет необходимости сдавать никакие анализы.

    «То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий», — объяснил медик

    Комаровский подчеркнул, что это не его личная позиция, а мнение ВОЗ и многих государств. Он добавил, что в любом пункте вакцинации у медработников нужные лекарства на случай, если у человека произойдет аллергическая реакция.

    «С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, <…>, но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы», — отметил он.

    Теледоктор выразил мнение о том, что вакцинацию надо проводить в свободных помещениях, где есть датчики углекислого газа и вентиляция. Также пришедшие делать прививку должны соблюдать социальную дистанцию.

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