Комаровский опроверг популярный миф о вакцинации

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не видит опасности в вакцинации в прививочных пунктах в общественных местах. Также в эфире телеканала «Украина 24» он рассказал, в каких случаях прививку от коронавируса лучше не делать.

По его словам, здоровому человеку не надо никак специально готовиться к вакцинации. В частности, нет необходимости сдавать никакие анализы.

«То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий», — объяснил медик

Комаровский подчеркнул, что это не его личная позиция, а мнение ВОЗ и многих государств. Он добавил, что в любом пункте вакцинации у медработников нужные лекарства на случай, если у человека произойдет аллергическая реакция.

«С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, <…>, но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы», — отметил он.

Теледоктор выразил мнение о том, что вакцинацию надо проводить в свободных помещениях, где есть датчики углекислого газа и вентиляция. Также пришедшие делать прививку должны соблюдать социальную дистанцию.

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