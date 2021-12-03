Россиянам объяснили, почему ВОЗ затягивает признание «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не одобряет российскую вакцину «Спутник V» только из-за бюрократических препятствий. Такое заявление в интервью газете La Nacion сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он сказал, что Россия не видит особенных причин, из-за которых ВОЗ медлит с признанием вакцины. Ведь эффективность препарата уже давно подтвердили авторитетные медицинские журналы, к тому же есть данные со всего мира.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев.

По его словам, после того, как ВОЗ одобрит вакцинацию «Спутником V», россияне смогут въезжать в еще большее количество стран.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

«Спутник V» уже одобрили в 71 стране, его эффективность составляет 97,6%. Такие результаты показал анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан РФ, написало РИА «Новости».