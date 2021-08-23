Антитело против всех штаммов коронавируса обнаружили ученые в США

Ученые в США выявили антитело, способное защитить организм от всех мутаций коронавируса. Об этом открытии сообщили на сайте Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Исследователи отметили, что многие штаммы, циркулирующие в мире сегодня, частично устойчивы к терапевтическим средствам на основе антител, разработанных на основе исходного варианта коронавируса. Но ученые обнаружили антитело, которое даже при низкой концентрации обеспечивает защиту от широкого спектра различных мутаций.

Всего на «прочность» проверили 43 антитела. Авторы исследования изучили, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2, и испытали их на мышах. Антитело SARS2-38 оказалось самым мощным — оно может нейтрализовать все штаммы, вызывающие беспокойство, включая «альфу», «бету», «гамму» и «дельту», а также «каппу», «йоту» и еще несколько потенциально опасных безымянных мутаций.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили о планируемых испытаниях вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса.