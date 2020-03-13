Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 45

В России еще 11 человек заболели коронавирусом. Из них пять человек находятся в Москве, три — в Санкт-Петербурге. Еще по одному заболевшему обнаружили в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Среди москвичей — один ребенок.

Все заболевшие были недавно в Европе. Они вернулись из Италии, Франции и Австрии. С учетом новых данных, теперь в России насчитывается 45 человек, инфицированных коронавирусом. При этом один из заразившихся, скорее всего, подхватил вирус у уже переболевшего знакомого.

Известно, что все инфицированные прибыли авиарейсами 1326LX Мюнхен — Москва через Цюрих 7 марта и 806DP Бергамо — Москва 1 марта. Медики советуют всем, кто прибыл этими рейсами, срочно заявить об этом в скорую по единому номеру телефона 103 с городского или мобильного. Многие регионы сейчас вводят режим повышенной готовности, чтобы обезопасить своих жителей от распространения вируса.

Как рассказали в оперативном штабе, круг контактов новых инфицированных уже в основном удалось определить. Их всех обследуют. Также выяснилось, что девочка, заболевшая коронавирусом в Москве, посещала уроки. Теперь здание школы закрыли на карантин.