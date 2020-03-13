Нарушителей карантина в России будут штрафовать. А кого-то отправят в тюрьму
Об этом рассказал Минздрав. Эту информацию он в разместил специальном разделе, который рассказывает гражданам страны о ситуации с коронавирусом и отвечает на самые частые вопросы.
Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“Минздрав.
В зависимости о того, какие последствия повлекло нарушение правил самоизоляции, ему грозит разная ответственность. Первая часть статьи предусматривает наказание за нарушение, которое привело к массовому заболеванию людей. В таком случае виновника могут заставить:
— заплатить штраф в размере от 80 тысяч рублей;
— лишить права занимать определенную должность на срок до трех лет;
— отправить на исправительные работы на срок до одного года;
— лишить свободы сроком до одного года.
В случае если из-за нарушения самоизоляции умрет другой человек, виновника ждет более строгое наказание:
— обязательные работы на срок до 480 часов;
— исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;
— принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
По последним данным, в России зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом. Многие регионы вводят режим повышенной готовности, чтобы обезопасить своих жителей от распространения эпидемии.