    13 марта 2020, 16:53

    Нарушителей карантина в России будут штрафовать. А кого-то отправят в тюрьму

    Нина Петлинова

    Россиян, которые не выполняют условия самоизоляции из-за коронавируса, ждет наказание. В лучшем случае придется заплатить штраф, в худшем — сесть в тюрьму.
    Нарушителей карантина в России будут штрафовать. А кого-то отправят в тюрьму

    Об этом рассказал Минздрав. Эту информацию он в разместил специальном разделе, который рассказывает гражданам страны о ситуации с коронавирусом и отвечает на самые частые вопросы.

    Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“

    Минздрав.

    В зависимости о того, какие последствия повлекло нарушение правил самоизоляции, ему грозит разная ответственность. Первая часть статьи предусматривает наказание за нарушение, которое привело к массовому заболеванию людей. В таком случае виновника могут заставить:

    — заплатить штраф в размере от 80 тысяч рублей;

    — лишить права занимать определенную должность на срок до трех лет;

    — отправить на исправительные работы на срок до одного года;

    — лишить свободы сроком до одного года.

    В случае если из-за нарушения самоизоляции умрет другой человек, виновника ждет более строгое наказание:

    — обязательные работы на срок до 480 часов;

    — исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;

    — принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

    По последним данным, в России зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом. Многие регионы вводят режим повышенной готовности, чтобы обезопасить своих жителей от распространения эпидемии.