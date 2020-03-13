Нарушителей карантина в России будут штрафовать. А кого-то отправят в тюрьму

Россиян, которые не выполняют условия самоизоляции из-за коронавируса, ждет наказание. В лучшем случае придется заплатить штраф, в худшем — сесть в тюрьму.

Об этом рассказал Минздрав. Эту информацию он в разместил специальном разделе, который рассказывает гражданам страны о ситуации с коронавирусом и отвечает на самые частые вопросы.

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“ Минздрав.

В зависимости о того, какие последствия повлекло нарушение правил самоизоляции, ему грозит разная ответственность. Первая часть статьи предусматривает наказание за нарушение, которое привело к массовому заболеванию людей. В таком случае виновника могут заставить:

— заплатить штраф в размере от 80 тысяч рублей;

— лишить права занимать определенную должность на срок до трех лет;

— отправить на исправительные работы на срок до одного года;

— лишить свободы сроком до одного года.

В случае если из-за нарушения самоизоляции умрет другой человек, виновника ждет более строгое наказание:

— обязательные работы на срок до 480 часов;

— исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;

— принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

По последним данным, в России зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом. Многие регионы вводят режим повышенной готовности, чтобы обезопасить своих жителей от распространения эпидемии.