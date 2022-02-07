Количество госпитализированных с коронавирусом россиян за выходные уменьшилось до 10 843

Количество госпитализированных с подтвержденным коронавирусом россиян за выходные уменьшилось до 10 843. Еще в пятницу в больницу с COVID-19 попали 18 032 человека. Статистику опубликовал Оперштаб.

Количество заболевших COVID-19 также слегка снизилось. За сутки к 7 февраля медики выявили коронавирус у 171 905 человек. Однако еще вчера, 6 февраля, вирус поставил новый антирекорд — его подтвердили у 180 071 человека.

Смертность весь февраль держится приблизительно на одном уровне, и 7 февраля скончались 609 человек с диагностированным коронавирусом.

Больше всего людей заболели COVID-19 в Москве — там за сутки поставили 15 442 диагноза. В Санкт-Петербурге чуть меньше — 13 372. Третье место традиционно досталось Подмосковью с 12 230 заболевшими.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что среди всех москвичей, у которых выявили коронавирус, 90-95% от всего количества людей заразились штаммом «омикрон». Остальная небольшая часть переносит уже не доминирующий штамм «дельта».