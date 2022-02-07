Штаммом «омикрон» заразились 90-95% заболевших москвичей

Штаммом «омикрон» заразились 90-95% москвичей с подтвержденным коронавирусом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает „ковидом“, у кого положительная реакция по быстрым тестам на „ковид“, — это „омикрон“», — сказал глава Центра Гамалеи в эфире канала «Россия 24».

В остальных немногочисленных случаях заболевание COVID-19 может вызывать штамм «дельта», объяснил он.

В последнее время в крупных городах отмечается большой подъем заболеваемости ковидом. Эксперты связывают это с тем, что россияне активно перемещались по миру в новогодние праздники. Но на фоне быстро выросших показателей заболеваемости, статистика смертности и госпитализаций не столь изменчива.

Это может быть вызвано высокой контагиозностью «омикрона», который при этом не вызывает таких же тяжелых симптомов течения болезни, как это делал штамм «дельта». Однако вирусологи предостерегли, что именно сочетание двух штаммов может дать новые мутации коронавируса. Оно же провоцирует большое количество заболевших.