Здоровье 20 марта 2023, 11:45 Количество госпитализаций с COVID-19 в России за сутки сократилось почти на четверть Оперштаб: за сутки в России выявили 10 310 новых случаев заболевания COVID-19 РИА «Новости»

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В России за прошедшие сутки диагностировали более 10,3 тысячи новых случаев заболевания ковидом. Число госпитализаций сократилось, сообщили в оперштабе.

По результатам исследований к утру 20 марта выявили 10 310 новых случаев заболевания, умер 31 человек. Выздоровели 8593 человека — на 12,5% меньше, чем 19 марта. Число госпитализаций за сутки сократилось на 22,3%, до 610 человек. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю достиг 6,2 и увеличился на 5,1%, заболеваемости — 57, увеличившись на 3,8%.

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За сутки в Москве выявили 1282 новых больных, 113 человек госпитализировали. Выздоровели 1414, пятеро скончались. В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии провели 24 441 626 тестов без учета ПЦР. За сутки зарегистрировали 92 новых случая заболевания, 36 человек госпитализировали, 432 вылечили.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в 2023 году пандемия коронавируса может подойти к концу. Ее объявили три года назад.