Здоровье 26 июня 2023, 04:04 Кофе назвали способным повысить риск инсульта и инфаркта у людей с определенным недугом NMCD: кофе может повысить риск кальциноза брюшной аорты, инсульта и инфаркт у гипертоников Pxhere

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При наличии гипертонии употребление кофе повышает риск отложения кальция на стенках брюшной аорты, что может привести к инфаркту и инсульту. Это выяснили ученые из Университета Цзяо Тун. Их исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Для своего исследования специалисты взяли данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 2013–2014 годы, участие в котором приняли свыше 2,5 тысячи человек. Тяжесть кальциноза брюшной аорты ученые оценили, применив специальный метод.

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Ученые, как указано в докладе, не нашли значительных ассоциаций между потреблением кофе и тяжестью кальциноза брюшной аорты. Однако у людей с гипертонией и диабетом при среднем потреблении кофе были немного более высокие баллы кальциноза по шкале Kauppila.

У пациентов с высоким потреблением кофе риск тяжелого кальциноза увеличился на 50%. При наличии у человека артериальной гипертензии риск вырастает до 70%.

Кроме того, китайские ученые пришли к выводу, что кофе вызывает резкое повышение артериального давления, а также понижает эндотелиальной функции.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева ранее отмечала, что употребление кофе положительно влияет на когнитивные функции человека, в частности, даже улучшает память. Но этот напиток способствует ускорению кровотока. Врач призвала не слишком увлекаться кофе.