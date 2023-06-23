Здоровье 23 июня 2023, 16:17 Терапевт Королева заявила, что кофе улучшает память

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Употребление кофе положительно влияет на когнитивные функции человека, в частности, даже улучшает память. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, кофе способствует ускорению кровотока.

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«За счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память», — подчеркнула врач.

Однако она добавила, что не стоит слишком увлекаться напитком. Достаточно одной или двух чашек в день. В избытке кофе мешает усваиваться целому ряду полезных микроэлементов.

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