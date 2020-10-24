Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до рекордной отметки с августа

Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,95. Это минимальный показатель с конца августа.

В целом по России также снизился коэффициент распространения коронавируса: он опустился с 1,07 до 1,05. Такие расчеты приводит ТАСС.

Кроме Москвы, заметное снижение коэффициента продемонстрировали Ханты-Мансийский автономный округ и Ростовская область. Также показатели заболеваемости улучшились в Санкт-Петербурге. Там коэффициент снизился до 1,03.

Самый высокий коэффициент по-прежнему показывает Нижегородская область, правда, и там заметно снижение — с 1,23 до 1,16.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 16 521 случай COVID-19. Это почти на тысячу меньше, чем днем ранее. 23 октября было обнаружено рекордное количество заразившихся коронавирусом россиян — 17 340. За сутки прирост составил 1,1%. Теперь в России 1 497 167 инфицированных.