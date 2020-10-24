Число выявленных случаев коронавируса за сутки упало на тысячу относительно рекорда в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 16 521 новый случай COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Накануне был зафиксирован рекорд — 17 340. Таким образом, всего за день число заболевших COVID-19 упало сразу почти на тысячу.

Теперь в стране всего зафиксировано 1 497 167 случаев заболевания. Таким образом, прирост составил 1,1%.

Новых пациентов в столице — 4453. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 713 заболевшими, на третьем — Московская область с 480 новыми случаями. Топ-5 замыкают Нижегородская область (384) и Ростовская (301). Последнее место в обновленном списке оперштаба числится за Чукотским автономном округом, где заболели шесть человек.

Кроме того, за сутки в России выписаны по выздоровлению 11 567 человек, из которых в Москве — 2639. За все время пандемии вылечились 1 130 818 граждан.

За минувшие сутки в стране умерли 296 пациентов с коронавирусом, в столице — 63. За весь период в РФ скончался 25 821 человек, отметило ИА Nation News.

Ранее соотечественников призвали не пугаться статистики по COVID-19, поскольку это были ожидаемые показатели. Рост до 17–18 тысяч заболевших связан с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с этим вирусом — менее 1%.

Российскую вакцину от коронавируса начали разрабатывать в виде капель и спрея для носа. Над ней работают в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.