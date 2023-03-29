29 марта 2023, 19:25
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как защититься от клещей
Весной начинается время максимальной активности клещей, чтобы не заболеть энцефалитом или боррелиозом, нужно соблюдать ряд правил. Об этом News.ru рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, весной нужно отказаться от открытой обуви в лесу и парке, носить высокие носки и ботинки и максимально закрывать тело. Тогда клещ просто не сможет присосаться к коже. При любом отдыхе на природе нужно сохранять осторожность и быть предельно внимательными.
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«Не надевайте в таких случаях открытую обувь, лучше ботинки, носки должны быть высокие, никаких шорт, открытых рукавов и т. д. Осматривайте себя, клещ не сразу впивается. Его можно вовремя увидеть и сбросить. И даже если впился, то результаты укуса ослабит быстрое удаление», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.
Врачи
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