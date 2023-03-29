Здоровье 29 марта 2023, 19:25 Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как защититься от клещей

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Весной начинается время максимальной активности клещей, чтобы не заболеть энцефалитом или боррелиозом, нужно соблюдать ряд правил. Об этом News.ru рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, весной нужно отказаться от открытой обуви в лесу и парке, носить высокие носки и ботинки и максимально закрывать тело. Тогда клещ просто не сможет присосаться к коже. При любом отдыхе на природе нужно сохранять осторожность и быть предельно внимательными.

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«Не надевайте в таких случаях открытую обувь, лучше ботинки, носки должны быть высокие, никаких шорт, открытых рукавов и т. д. Осматривайте себя, клещ не сразу впивается. Его можно вовремя увидеть и сбросить. И даже если впился, то результаты укуса ослабит быстрое удаление», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

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