Надежду для уставшего от ковида человечества нашли те, кто все начал — китайцы. Они обнаружили антитело, которое может быть основой для универсальной против всех мутаций вируса вакцины, передает РИА «Новости».

Китайские ученые сделали открытие: моноклональное антитело 35В5, способное эффективно воздействовать на различные штаммы COVID-19. Посредством опытов было обнаружено, что оно воздействует на неизменяемую в ходе мутаций часть вируса.

Высказано предположение, что эффективно оно будет и против недавно обнаруженного штамма «омикрон». Получили его из крови человека, перенесшего тяжелую форму COVID.

Ранее врач Тимур Пестерев напомнил каналу «360», что случаи заболевания сразу двумя штаммами коронавируса — «омикроном» и «дельтой» редки, гораздо выше вероятность образования в организме нового варианта. При этом эксперт не исключил, что человек может контактировать одновременно с двумя штаммами, но размножаться начнет тот, который в итоге окажется в организме.