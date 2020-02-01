Китайские акушеры изучат влияние коронавируса на беременность

Остается неизвестным, влияет ли коронавирус на плод, если инфицированной окажется беременная. В Китае продолжаются исследования, рассказала заместитель главы Государственного центра акушерского контроля КНР Чжао Янъюй.

«В первую очередь мы должны вылечить беременных женщин. Перед этим надо обдумать вопрос влияния лекарств на плод. Большинство антивирусных средств безопасны для применения во время беременности, но из-за беременности использовать лекарства достаточно сложно», — сказала Чжао Янъюй. Ее процитировало РИА «Новости».

Официальный Китай призвал страны мира не поднимать панику вокруг коронавируса. Как заявил глава китайского МИД Ван И, в эпоху глобализации самое правильное — соблюдать объективность.

«Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику», — заявил Ван И.

В мире по состоянию на 1 февраля зарегистрировано 11 374 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 259 человек. При этом 252 человека смогли преодолеть болезнь. Их объявили выздоровевшими.