Китай призвал перестать истерить от коронавируса

Официальный Пекин осудил действия отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику по поводу коронавируса. В эпоху глобализации нужно придерживаться объективности, заявил глава МИД Китая Ван И.

«Для ответа на транснациональные вызовы в области общественного здравоохранения следует придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, каждый должен играть свою конструктивную роль. Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику», — заявил Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило РИА «Новости».

Индия выступает за объективную и рациональную оценку эпидемиологической ситуации. Дели не поддерживает меры, которые могут привести к осложнению ситуации, подчеркнул в ответ Джайшанкар своему китайскому коллеге. Глава МИД Индии отметил открытость, прозрачность и ответственность Китая в сложившейся ситуации.

«Китайский народ обладает твердой волей. Чем больше трудностей перед ним встает, тем сплоченнее он становится», — заметил Джайшанкар.

По состоянию на утро 1 февраля зарегистрировано 11 374 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 259 человек. При этом 252 человека победили болезнь и вылечились.