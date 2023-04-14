Здоровье 14 апреля 2023, 12:03 Каждого восьмого заболевшего COVID-19 за сутки россиянина госпитализировали Оперштаб: почти 8,1 тысячи человек в России заболели COVID-19 за сутки РИА «Новости»

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В России за сутки выявили 8082 новых случая заболевания COVID-19, 1047 человек госпитализировали. Об этом сообщил оперштаб.

По состоянию на 11:00 14 апреля болезнь диагностировали у 8082 пациентов. Выздоровели 9605 человек, что на 2,2% меньше, чем днем ранее. Скончались за сутки 35 человек.

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В стационары направили 1047 человек — на 6,2% меньше. Снижение прироста госпитализаций произошло в 42 регионах страны, увеличение — в 33. Еще в 10 субъектах ситуация не изменилась.

Количество новых случаев заболевания в Москве достигло 1193, выздоровели 1324 человека. Госпитализировали 95 пациентов, семеро скончались.

В Московской области с начала пандемии сделали 24 миллиона 912 тысяч 525 тестов без учета ПЦР. За сутки выявили 152 новых заболевших, 154 жителя излечились. В больницы положили 39 инфицированных.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов предупредил, что вирус постоянно эволюционирует. В России зафиксировали 611 геновариантов «омикрона».