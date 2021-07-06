Диетолог перечислил самые полезные каши на завтрак

Идеальным завтраком часто называют кашу. В качестве главного утреннего блюда многие россияне выбирают овсянку. Однако полезной заменой традиционной крупе на завтрак может стать рис, пшено или же кус-кус.

Овсянка обладает небольшой калорийностью, объяснила врач-диетолог Наталья Денисова. Ее слова привел сайт «Главред». По словам диетолога, овсянка также содержит достаточное количество белка и насыщает организм полезными углеводами, витаминами и минералами. Кроме того, в овсяной каше содержится большое количество грубой клетчатки — она выводит вредные вещества, и тем самым очищает организм. Но относится это только к цельной крупе.

Если в кашах захочется разнообразия, то в качестве альтернативы для завтрака можно взять бурый или дикий (нешлифованный, с оболочкой) рис. В такой крупе большое количество калия, который выводит избыток жидкости из организма. Из-за этого, по словам Денисовой, рис полезен для людей со склонностью к отекам, и особенно с сердечно-сосудистыми болезнями. Кроме того, хорошо усваивается белок риса. Однако и здесь есть уточнение: разговор идет не о белой шлифованной крупе — в ней, по словам врача, мало полезного.

Лидер по количеству магния — это пшенная каша. Этот минерал необходим для нервной системы и работы мышц. Однако в пшенке, как отметила Денисова, большое количество полезных полиненасыщенных жирных кислот, из-за этого она плохо хранится и быстро становится прогорклой.

Еще одной альтернативой для завтрака стал кус-кус. Эта крупа может быть из пшеницы твердых сортов, пшена или риса. Ее пищевые характеристики зависят от того, из какого сырья ее изготовили. Например, если крупа сделана из пшеницы твердых сортов, то в ней будут содержаться все полезными свойствами пшеницы. В такой каше будет белок, а также витамины и минералы. Но и тут есть условие: полезные свойства сохранятся, если оболочку с зерна не снимали, а зерно просто подробили.

Многие любят начинать свой день с чашечки бодрящего кофе. Однако он на время повышает уровень глюкозы в крови, и если этот напиток одновременно употреблять с десертом, то глюкоза поднимается чрезмерно, а после этого резко падает. Это может привести к гипогликемии. Кроме того, кофе содержит антинутриенты — это вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Поэтому употреблять кофе рекомендуется между приемами пищи.