Минздрав разработал новую «карманную» методичку по коронавирусу

Минздрав подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по коронавирусe в «карманном формате». В ведомстве пояснили, что собрали полный алгоритм действий для медиков, которые амбулаторно лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничной пневмонией.

«Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации <…> в работе с пациентами», — сообщается на сайте ведомства. В методичке подробно описаны методы диагностики и лечения COVID-19, а также профилактические меры.

В Минздраве добавили, что отдельное внимание уделили взаимозаменяемости препаратов при использовании различных схем лечения. Всю информацию преподносят наглядно, с помощью ярких таблиц.

Во вторник, 19 октября, Россия в очередной раз обновила максимум по смертям от коронавируса. За сутки в стране скончались 1015 пациентов. Предыдущий антирекорд был совсем недавно, 16 числа этого же месяца — умерло 1002 человека. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.