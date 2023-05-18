Здоровье 18 мая 2023, 01:48 Кардиолог развеяла главные мифы о гипертонии Кардиолог Соселия: гипертония может развиться даже у детей Freepik

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Мифы о гипертонии могут быть опасны. Основные заблуждения о предрасположенности к заболеванию развеяла заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия. Материал опубликовали на сайте минздрава Московской области.

Гипертония есть у каждого шестого человека, но не все знают о своем заболевании. Мнение, что гипертония развивается только в пожилом возрасте, врач назвала страшным заблуждением. Гипертония может проявиться даже у детей. Соселия отметила, что выявить заболевание можно только путем измерения артериального давления.

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Врач подчеркнула, что хорошее самочувствие не является гарантией, что болезнь не развивается. Кардиолог указала на еще один опасный миф, что при нормализации давления можно прекратить прием препаратов — гипертонию нужно держать под контролем всю жизнь, иначе болезнь вернется.

Врач также указала, что на развитие гипертонии влияет питание, поэтому за ним нужно следить. Она добавила, что не стоит полностью исключать из рациона соль.

Сердце и головной мозг является органами-мишенями при гипертонии, при повреждении которых могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт. Гипертония может привести к потере зрения.