Здоровье 17 мая 2023, 16:02 Кардиолог Поляева предупредила, что гипертония может привести к потере зрения

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Если вовремя не диагностировать гипертонию, то это заболевание может привести к опасным последствиям, вплоть до потери зрения. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника» Ирина Поляева.

Людям, которые страдают от этого заболевания, следует раз в год проходить обследование у офтальмолога.

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«Сердце и головной мозг является органами-мишенью при гипертонии. При повреждении которых могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт, поэтому осмотр кардиолога, невролога, проведение ЭХОКГ и ЭКГ также являются обязательными», — добавила Поляева.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая.