Здоровье 31 мая 2023, 02:17 Кардиолог рассказал, какие продукты повышают давление Кардиолог Соколов: соль, кофеин и алкоголь способствуют повышению давления РИА «Новости»

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Поваренная соль, кофе и алкогольные напитки повышают давление и могут привести к артериальной гипертензии. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Доктор напомнил, что для большинства людей нормой считается давление ниже 135/85 миллиметров ртутного столба. А при показателе выше 140/90 врачи ставят диагноз артериальная гипертензия.

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Привести к этому заболеванию может наследственность и неправильное питание. Есть ряд продуктов, которыми не стоит злоупотреблять.

«Повышение давления могут провоцировать продукты, богатые поваренной солью <…>. Злоупотребление кофеиносодержащими продуктами, алкоголем, пищей с высоким содержанием углеводов и животных жиров также может привести к риску артериальной гипертензии», — отметил Соколов.

Высокое артериальное давление нередко становится причиной серьезных кардиологических заболеваний: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности.

Снизить давление, а также нормализовать сахар в крови поможет интервальная ходьба, уверен врач-ортопед Виктор Мамонтов. Интервальная ходьба — это чередование быстрой ходьбы в 30 шагов с медленной, в которой примерно 40–50 шагов.