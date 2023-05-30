Здоровье 30 мая 2023, 13:41 Врач Мамонтов рассказал, какая тренировка поможет снизить давление и вес Врач Мамонтов: интервальная ходьба поможет снизить давление и вес

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Интервальная ходьба поможет снизить давление и вес, а также нормализовать сахар в крови. Об этом в разговоре с изданием Pravda.Ru сообщил врач-ортопед Виктор Мамонтов.

Интервальная ходьба, по словам медика, — это чередование быстрой ходьбы в 30 шагов с медленной, в которой примерно 40–50 шагов. Благодаря такой ходьбе человек может пройти до двух километров.

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«Через месяц появятся результаты в виде устойчивого снижения артериального давления в покое после физической нагрузки», — процитировали «Народные новости» слова Мамонтова.

С помощью таких тренировок человек может сбросить до пяти-шести килограмм в короткие сроки, а также укрепить сердечную мышцу и сосуды.