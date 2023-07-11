Здоровье 11 июля 2023, 01:14 Кардиолог рассказал, как не превратить кашу в «яд» для сердца Кардиолог Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупы обязательно должны входить в рацион людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но при этом важно их правильно приготовить, чтобы они не превратились в «яд» для сердца, рассказал в беседе с «Доктор Питер» кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.

По его словам, каких-то специфических каш для сердечников не существует.

Реклама

«Все крупы полезны, поскольку корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы. Эти минералы и микроэлементы нам очень нужны», — пояснил врач.

Но больше всего кардиолог посоветовал налегать на овсянку, гречку, в которой много железа, и пшенку, сбалансированную по белкам и углеводам. Но, чтобы не превратить продукт в бесполезную и даже вредную еду, нужно соблюдать несколько правил.

Не стоит заправлять каши сливочным маслом — для сердечников они должны быть без холестерина. Желательно ограничить количество соли, а лучше и вовсе от нее отказаться. Досаливание ведет к задержке жидкости и гипертонии. Не стоит использовать кашу как гарнир и уже тем более добавлять к ней жирное мясо.

«Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару», — посоветовал Шехян.

Полезную кашу лучше замачивать, а не варить. Гречку, например, можно залить на ночь кефиром или заварить в кипятке.

«Человек в своих пищевых привычках за века максимально отдалился от того, что ему предопределено природой, потому что обезьяны, наши ближайшие родственники, обеды не варят», — заключил врач.

Ранее заведующая кардиологическим отделением ГКБ № 52 Елена Ковалевская назвала главный признак стенокардии. По ее словам, это боль в области груди при физической нагрузке.