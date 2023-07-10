Здоровье 10 июля 2023, 15:39 Кардиолог Ковалевская объяснила, что на стенокардию может указывать боль в груди при усилении физической нагрузки

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Заведующая кардиологическим отделением ГКБ № 52 Елена Ковалевская в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»рассказала, что основным признаком стенокардии является боль в области груди при физической нагрузке.

Кроме того, человек может испытывать неприятные ощущения в руке, спине или животе. Иногда боль отдает в челюсть.

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При стенокардии человек испытывает жжение или распирание, также боль может носить давящий характер, добавила врач.