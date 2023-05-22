Здоровье 22 мая 2023, 02:56 Кардиолог перечислил пять популярных продуктов для снижения холестерина Кардиолог Клодас: овсянка, горох и авокадо могут помочь снизить уровень холестерина Unsplash

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Регулярное употребление пяти продуктов поможет снизить уровень «плохого» холестерина в крови. По словам врача-кардиолога Элизабет Клодас, речь идет об овсянке, горохе, рукколе, грецких орехах и авокадо, сообщило издание CNBC.

Медик напомнила, что овсянка богата клетчаткой, а также в ней есть антиоксиданты, в том числе улучшающие состояние кровеносных сосудов и снижающие давление.

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На второе место кардиолог поставила любые блюда из бобовых, в частности, нут и горох. Эти продукты помогают регулировать уровень глюкозы и липидов, а также расширяют мелкие сосуды и улучшают кровообращение.

Кроме того, Клодас рекомендовала разбавить рацион рукколой, грецкими орехами и авокадо. В плоде среднего размера содержится 14 граммов клетчатки, к тому же это отличный источник важных витаминов, минералов и полезных мононенасыщенных жиров.

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