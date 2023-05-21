Здоровье 21 мая 2023, 03:28 Кардиолог перечислил опасные для сердечников продукты Кардиолог Пикша: сердечникам опасно употреблять кофе, чай и соленые продукты Freepik

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Пациентам с заболеваниями сердца следует избегать продуктов, которые могут повлиять на сердечный ритм. О питании сердечников «Кубанским новостям» рассказал врач-кардиолог Юрий Пикша.

В первую очередь из рациона стоит исключить кофе, осоебнно крепкий. Также в категорию «продуктов-убийц» попал черный тонизирующий чай. Эти напитки можно пить не более одного раза в день. Врач рекомендовал ограничить употребление соли, или исключить из меню соленые продукты.

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«У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему», — отметил кардиолог.

Сердечникам стоит избегать жирных продуктов — сало, мясо и куриную кожу.