Кардиолог Хорошев рассказал, как проблемы с шеей могут привести к раннему инсульту

Проблемы с шеей и позвоночником могут стать причиной раннего инсульта, рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев. Поэтому молодым людям необходимо следить за здоровьем спины, передала «Вечерняя Москва».

При остеохондрозе происходит уплощение межпозвоночных дисков. Это приводит к тому, что позвоночные артерии извиваются, а кровь перестает поступать к головному мозгу, что может стать причиной раннего инсульта.

«Сейчас наблюдается крайнее неблагополучие в состоянии позвоночника и шейного отдела. Если раньше человек в 25–27 лет переносил острое нарушение мозгового кровообращения и об этом говорили как о каком-то чуде, то сейчас это довольно часто встречается», — отметил Хорошев.

К схожим проблемам может привести и плоскостопие, добавило ИА НСН. Страдающим этим заболеванием необходимо носить ортопедические стельки.