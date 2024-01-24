Здоровье 24 января 2024, 00:49 Кардиолог назвал способ повысить уровень гормона счастья в крови Кардиолог Бокерия: прикосновения стимулируют выброс в кровь окситоцина Freepik

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Прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии, они стимулируют повышение уровня окситоцина в крови. Об этом в своем Telegram-канале написала кардиолог Ольга Бокерия.

«Ученые доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнера, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации», — отметила кардиолог.

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Эмоциональная поддержка и объятия уменьшают риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При прикосновениях снижается уровень кортизола — гормона стресса. Его переизбыток приводит к различным заболеваниям, в том числе диабету. По мнению кардиолога, объятия должны длиться от пяти до 10 минут ежедневно.

Интимная близость повышает стрессоустойчивость, считает акушер-гинеколог Ольга Луценко. Секс отвечает за выработку сразу нескольких «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина.