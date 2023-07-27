Общество 27 июля 2023, 18:37 Гинеколог Луценко: секс повышает стрессоустойчивость, а также хорошо влияет на память

Читать 360tv в

Секс повышает стрессоустойчивость, а также хорошо влияет на память. Об этом изданию kp.ru рассказала акушер-гинеколог Ольга Луценко.

По словам специалиста, интимная близость отвечает за выработку сразу нескольких «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина. За счет их выделения организм лучше переносит стресс, написала «Общественная Служба Новостей».

Реклама

Медик добавила, что секс также снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.