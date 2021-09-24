Кардиолог назвал нетипичные симптомы инфаркта миокарда

Основная опасность инфаркта миокарда в том, что часто он протекает бессимптомно и замечают неладное слишком поздно. Врач-кардиолог Ирина Литвякова для сайта «Доктор Питер» перечислила признаки, которые могут указывать на инфаркт.

«Важным отличием острого инфаркта миокарда является сопутствующие нарастающей по интенсивности боли слабость, одышка, холодный липкий пот, невозможность найти положение тела для уменьшения боли, отсутствие эффекта от применения обезболивающих препаратов», — рассказала врач.

Кроме того, может возникать изжога, вздутие живота и напряжение мышц брюшной стенки. У некоторых пациентов наблюдается «астматическая форма», которая проявляется в виде сухого кашля. Больные испытывают ощущение сдавленности в груди и удушье, написало ИА Nation News.

Ранее врач-невролог Юрий Андрусов перечислил основные признаки инсульта. Он рассказал, что это непрекращающаяся головная боль, нарушения функций мозга: координации, чувствительности, речи.