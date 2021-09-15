Не всегда головная боль является признаком инсульта. Более того, у этого серьезного заболевания совершенно другие основные признаки. Врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с «360» рассказал, на что в состоянии человека необходимо обращать внимание, что делать если вы заметили признаки инсульта и как помочь близкому в восстановлении после перенесенного недуга.

Головная боль — не всегда признак инсульта

Головная боль сама по себе не является признаком инсульта. Вообще при этом заболевании головная боль не специфическая вещь. В 90% случаев голова болит не из-за того, что возник инсульт, отметил собеседник «360».

Единственная причина головной боли, которая может свидетельствовать о риске инсульта — это головная боль из-за аневризмы артерий головного мозга, отметил Андрусов.

Он объяснил, что в мозгу человека есть сосуды и артерии, в которых могут образовываться, иногда при рождении, «мешочки» — это аневризма. Этот «мешочек» имеет очень тонкую стенку, которая рвется, если резко подскакивает давление. И происходит внутримозговое кровоизлияние — геморрагический инсульт.

Но проблема в том, что эти аневризмы, даже если становятся большими, могут не давать головной боли. По статистике они дают головную боль только в 20 или 15 случаях из ста.

Это не значит, что если у вас болит голова, то в 20% у вас есть эта аневризма. Нет. Это значит, что если у вас есть аневризма, она только в одном случае из пяти будет как-то о себе давать знать и болеть Юрий Андрусов Врач-невролог

Другое дело, можно заподозрить инсульт, когда очень сильная головная боль возникает внезапно. Это может быть признаком субарахноидальное кровоизлияния, то есть резко разорвалась аневризма, и излившаяся кровь начала давать эту самую головную боль. Только в этом случае головная боль является признаком произошедшего инсульта, во всех других случаях головная боль здесь не при чем, отметил врач.

Главные признаки инсульта

Инсульт — это нарушение кровотока в голове. Инфаркт — это тип инсульта, когда происходит закупорка сосуда, в следствии этого прекращается мозговой кровоток. Есть еще один тип инсульта — это кровоизлияние в мозг, — когда разрывается сосуд и, опять же, происходит нарушение кровотока, объяснил Андрусов.

Разрыв сосуда, так называемый геморрагический инсульт, это всегда намного хуже, нежели ишемический, потому что кровь, которая вытекает в полость в черепа начинает «прижимать» мозг, объяснил он.

Именно кровоизлияние в мозг — это состояние, которое возникает даже у очень молодых людей […] кровоизлияние может случится и в 20, и в 30 лет. Юрий Андрусов Врач-невролог

Главными признаками является внезапное нарушение функций мозга. То есть, например, человек внезапно перестает двигать рукой или ногой, внезапно нарушается чувствительность в руке или ноге, внезапно нарушается речь. Другой момент, если человек начинает говорить не связанные между собой слова, или наоборот, молчит и не может ничего сказать.

Когда возникают признаки нарушения мозгового кровообращения весь вопрос в том, насколько быстро окружающие вызовут скорую помощь, насколько быстро скорая помощь доставит в стационар, в больницу, и насколько в этой больнице будет возможность оказать правильную медицинскую помощь этому пациенту Юрий Андрусов Врач-невролог

Дело в том, что правильная медицинская помощь больному инсультом возможна только в том медучреждении, которое к этому приспособлено, объяснил врач.

Главное, что может сделать человек при обнаружении у другого признаков инсульта — это быстро вызвать скорую помощь, подчеркнул Андрусов.

Поэтому, по его словам, перенесение инсульта на ногах — это всегда риск того, что у него никогда не восстановятся функции рук и ног, а также это риск того, что человек умрет.

Восстановление после инсульта

Говоря о восстановлении после перенесенного инсульта, врач заметил, что этот вопрос одновременно сложный и простой. В нормальной ситуации, по его словам, реабилитация начинается уже на этапе, когда человек только попал в больницу, ему поставили диагноз, и уже должны начать проводиться реабилитационные мероприятия, которые направлены на восстановление функции мозга.

Андрусов объяснил, что какие-то клетки мозга в результате инсульта погибли, и они уже не могут восстановиться, но выжившие клетки могут брать на себя функции погибших «товарищей». Для того, чтобы они могли это делать, они должны постоянно получать какую-то информацию.

Уцелевшие нервные клетки должны постоянно получать сигнал о том, что им нужно работать Юрий Андрусов Врач-невролог

Для полноценной реабилитации нужны специальные больницы, реабилитационные отделения, в которых есть специальная аппаратура, объяснил врач. Там с помощью специальных упражнений и программ пытаются восстановить утраченные навыки. Причем, это должно происходить непрерывно, и чем раньше, тем лучше, отметил он.

Других вариантов восстановления нет. То есть если произошел инсульт, человек после этого лежит и ничего не происходит, то шансы, что у него что-то восстановится стремятся к нулю Юрий Андрусов Врач-невролог

Главная задача больного и его близких состоит в том, чтобы, если случился инсульт, обеспечить правильную реабилитацию, заметил врач.

Домашние занятия

Еще один момент заключается в том, что когда человек выписывается из реабилитационного центра, ему нужно что-то продолжать делать.

Суть проста: человек, перенесший инсульт, должен быть максимально активен Юрий Андрусов Врач-невролог

После выписки из реабилитационного центра родственники должны дома заставлять человека двигаться, он должен постоянно что-то делать пораженными инсультом рукой и ногой: пытаться ходить, самостоятельно есть, разговаривать, объяснил Андрусов.